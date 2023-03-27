В нескольких городах в России отменили концерты Меладзе

Концерты Меладзе в апреле отменили в Новосибирске, Барнауле и Кемерово

Валерий Меладзе (Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press)

Концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово, которые были запланированы в апреле, отменили. Об этом сообщили «РИА Новости» концертные организации.

В Новосибирске концерты Меладзе были запланированы на 26 и 30 апреля. «Концерты отменены на оба дня, возврат билетов возможен», — сообщили в ООО «Городские зрелищные кассы Новосибирск», которое продавало билеты на мероприятие.

Еще два концерта, которые были запланированы на 27 и 29 апреля, отменили в Кемерово и Барнауле. «Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши», — приводило агентство комментарий «Титов-Арены» в Барнауле.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Валерия Меладзе и в продюсерскую компанию Meladze Music.

До этого концерты Меладзе отменяли в ряде других городов России, включая Ростов-на-Дону, подмосковную Барвиху и Красноярск.

Валерий Меладзе был одним из первых российских артистов, который призвал остановить боевые действия на Украине. В январе телеграм-канал SHOT опубликовал видео с Меладзе на корпоративе в Дубае. Человек за кадром сказал певцу: «Слава Украине», Меладзе убрал в сторону микрофон и произнест короткую фразу (на видео не слышно какую). Голос за кадром приветствовал его ответ: «О-о, красавчик». Меладзе на это ответил: «Тс-с».

Российские власти раскритиковали Меладзе за это. Сенатор Елена Афанасьева призвала лишить певца гражданства, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила, признать певца иностранным агентом и «запретить ему въезд в Россию». Сам Меладзе в ответ на это заявил, что мечтает о прекращении «антагонизма» между «близкими народами».