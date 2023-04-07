Кустурица исключил возможность отмены культуры России

Российская культура не может быть «отменена», заявил сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица на церемонии, приуроченной к 90-летию основания Российского центра науки и культуры «Русский дом» в Белграде (представительство Россотрудничества в Сербии).

"Благодаря масштабу, глубине и достижениям и вневременной ценности русская культура никогда не может получить отказ», — заявил режиссер (цитата по «РИА Новости»). На церемонии Кустурицу наградили медалью «Великий русский писатель Ф.М. Достоевский 1821—2021» от Министерства культуры России.

После начала военной спецоперации на Украине западные страны начали отменять выступления или разрывать сотрудничество с российскими деятелями культуры. Например, в начале марта прошлого года Баварская государственная опера прекратила работать с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым.

Президент России Владимир Путин обвинил Запад в стремлении «отменить» Россию и ее культуру. Он заявил, что подобные попытки тщетны и не увенчаются успехом.