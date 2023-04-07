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Общество ,  
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Кустурица исключил возможность отмены культуры России

Режиссер Кустурица: культуру России невозможно отменить

Российская культура не может быть «отменена», заявил сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица на церемонии, приуроченной к 90-летию основания Российского центра науки и культуры «Русский дом» в Белграде (представительство Россотрудничества в Сербии).

"Благодаря масштабу, глубине и достижениям и вневременной ценности русская культура никогда не может получить отказ», — заявил режиссер (цитата по «РИА Новости»). На церемонии Кустурицу наградили медалью «Великий русский писатель Ф.М. Достоевский 1821—2021» от Министерства культуры России.

После начала военной спецоперации на Украине западные страны начали отменять выступления или разрывать сотрудничество с российскими деятелями культуры. Например, в начале марта прошлого года Баварская государственная опера прекратила работать с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым.

Президент России Владимир Путин обвинил Запад в стремлении «отменить» Россию и ее культуру. Он заявил, что подобные попытки тщетны и не увенчаются успехом.

Теги
Эмир Кустурица культура отмена Запад Белград Россотрудничество
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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