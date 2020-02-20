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Роскачество назвало лучшие российские ликерные вина

Фото: Global Look Press

Эксперты Роскачества составили рейтинг ликерных вин российского производства. Соответствующее исследование опубликовано на сайте ведомства.

В ходе него из 50 закупленных образцов, стоимость которых составила от 245 до 887,25 руб. за бутылку, высокие баллы получили 35 вин. Эксперты оценивали напиток по 12 параметрам, описывающим внешний вид, аромат, вкус вина и общее впечатление.

В прошлом году специалисты оценили 31 марку, из которых в рейтинг попали 29. Всего же в списке на данный момент находятся 64 ликерных вина. В первую тройку лучших марок, по мнению экспертов, входят крымские «Массандры»: «Мускат белый Южнобережный» (2011), «Мускат белый красного камня» (2014) и «Седьмое небо князя Голицына» (2011).

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Эксперты составили также рейтинг игристых вин стоимостью до 1 тыс. руб. Первую строчку в нем заняло полусухое розовое вино «Мысхако» из Краснодарского края, второе — российское шампанское брют белое Дербентской винодельческой компании, а следом расположилось полусладкое белое вино от «Золотой балки» из Севастополя.

Теги: Роскачество, вино, рейтинг
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