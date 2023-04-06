Связанная с финской Fortum компания будет строить ветряки в России

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Победителем в конкурсе инвестиционных проектов по строительству ветряных электростанций (ВЭС) в России стала компания «Уралэнергосбыт». Она на 50% принадлежит финской государственной энергетической компании Fortum, пишет «Коммерсантъ».

Как сказали в «Фортуме» изданию, компания не принимала участия в конкурсе, объяснив это отсутствием контроля над «Уралэнергосбытом». По данным сервиса СПАРК, организация на 50% принадлежит ПАО «Фортум», 94,88% в котором владеет финская Fortum. Российская «Фортум» управляла семью теплоэлектростанциями на Урале и в Западной Сибири, в том числе Няганской ГРЭС.

Как сообщается на сайте Fortum, «основная деятельность корпорации сосредоточена в странах Северной Европы и включает в себя производство электроэнергии и централизованное теплоснабжение. Акции Fortum обращаются на бирже Хельсинки.

Другие 50% «Уралэнергосбыта» принадлежат АО «ЭК «Восток». Это российская энергосбытовая компания, образованная в 2001 году.

Все проекты по строительству ВЭС будут находиться в первой ценовой зоне энергетического рынка, в частности, в Татарстане, Саратовской и Самарской областях. Проекты после запуска будут получать повышенные платежи за свою выработку, отметили в «Коммерсанте».

В мае 2022 года Fortum объявила об уходе из России и планах продать свои активы в стране, а также отказалась от использования в России своего бренда. В начале марта компания прекратила все инвестиции в российские проекты и заявила, что сократит количество электростанций в России. В августе Fortum безвозмездно передала права и обязанности по двум договорам энергоснабжения для Тюмени и Челябинска от 2016 года компании «ЭСК-Новая энергия».

Президент России Владимир Путин включил ПАО «Фортум» и его активы в возобновляемой энергетике в перечень компаний ТЭК, для которых установлен запрет на сделки с долями и акциями без разрешения государства.