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Военная операция на Украине ,  
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Пасечник заявил Путину, что украинские войска стали реже обстреливать ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ стали реже прицельно обстреливать ЛНР
Владимир Путин и Леонид Пасечник
Владимир Путин и Леонид Пасечник (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Украинские военные стали реже обстреливать территорию ЛНР, в том числе реактивными системами залпового огня HIMARS, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию встречи вел РБК.

Ситуацию в ЛНР Пасечник оценил как относительно стабильную, контролируемую, но напряженную. «Противник стал гораздо реже обстреливать территорию ЛНР. Почему-то менее редко используются HIMARS. Если раньше они использовались по объектам, где располагались военнослужащие и склады с ракетно-артиллерийским вооружением, то сейчас это такие хаотические удары», — рассказал врио главы республики.

Один из последних таких ударов, по его словам, был по Перевальску в районе автовокзала. Военных объектов, как подчеркнул Пасечник, в этом районе нет. «Какую цель преследовали, непонятно. Мне кажется, не более чем дестабилизировать и держать население в напряжении», — добавил он. Погибли по меньшей мере три человека, 15 были ранены.

РСЗО HIMARS начали поставлять на Украину США в июне прошлого года. Американская компания Lockheed Martin производит высокоточные боеприпасы большой дальности, в частности GLMRS (Guided Multiple Launch Rocket System), которые используются для HIMARS.

В конце октября 2022 года The New Yorker писала о предупреждении Пентагона Киеву, что Вашингтон не может поставить большое количество РСЗО. По данным газеты, украинские военные могли запускать более 5 тыс. ракет GMLRS из HIMARS в месяц, притом что ежегодный выпуск таких снарядов Lockheed Martin на тот момент составлял 9 тыс.

В конце марта директор по развитию бизнеса Lockheed Martin Бекки Уитроу сообщила, что компания пока не может нарастить производство боеприпасов для РСЗО. Причиной она назвала недостаточное количество оборудования для увеличения производственных мощностей.

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Леонид Пасечник ЛНР Владимир Путин Украина ВСУ РСЗО HIMARS Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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