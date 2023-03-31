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Производитель заявил о проблемах с увеличением выпуска ракет для HIMARS

Defense One: Lockheed Martin пока не может увеличить выпуск ракет для HIMARS
Ракета GLMRS
Ракета GLMRS (Фото: lockheedmartin.com)

Американская компания Lockheed Martin пока не может нарастить производство высокоточных боеприпасов большой дальности, в частности, GLMRS (Guided Multiple Launch Rocket System), которые используются для поставляемых Украине реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS. Об этом в интервью Defense One заявила директор по развитию бизнеса тактических ракет компании Бекки Уитроу.

Ракеты GMLRS оснащены спутниковой системой наведения и могут поражать цели на дальности до 80 км (50 миль).

Сейчас годовая мощность производства Lockheed Martin составляет 10 тыс. ракет такого типа, объяснила Уитроу. Компания устанавливает новые станки и испытательную технику, чтобы к следующему году достичь годового выпуска в 14 тыс. снарядов, рассказала она. Однако удвоить объем производства, по ее мнению, будет возможно не менее чем через два года.

Уитроу назвала недостаточное количество оборудования самым большим препятствием для увеличения производственных мощностей. Кроме того, есть трудности с поиском рабочих для производств, расположенных вдалеке от населенных пунктов. Сейчас предприятия работают в одну смену, но у компании есть возможность временно добавить вторую.

Еще одной проблемой Уитроу считает трудности с цепочкой поставок: некоторые компоненты для ракет GMLRS необходимы для других снарядов, при этом в США только два производителя двигательных установок ракет.

Помимо этого, один из субподрядчиков также производит компоненты снарядов для противотанковых комплексов Javelin (они тоже поставляются Украине), и увеличение производства одного из снарядов означает сокращение работы по другому, отметила Уитроу.

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Армия США закупает 5910 боеприпасов GMLRS в 2023 году и запросила у Конгресса разрешение на покупку еще 5016 ракет в 2024 году. Также Вашингтон одобрил закупку этих ракет Финляндией и Польшей.

США начали поставлять РСЗО HIMARS на Украину в июне прошлого года. В конце октября The New Yorker писала о предупреждении Пентагона Киеву, что США не смогут поставить большое количество такой техники. В то же время, по данным газеты, украинские военные могли запускать более 5 тыс. ракет GMLRS из HIMARS в месяц, притом что ежегодный выпуск таких снарядов Lockheed Martin на тот момент составлял 9 тыс.

Теги
ракеты Lockheed Martin РСЗО HIMARS
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