На МКС для «космических прогулок» перестыковали корабль «Союз МС-23»

Космический корабль «Союз МС-23» (Фото: Роскосмос)

Космический корабль «Союз МС-23» перестыковался на узловой модуль «Причал» с малого исследовательского модуля «Поиск» Международной космической станции. Роскосмос вел трансляцию перестыковки.

Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев выполнил маневр в ручном режиме. Вместе с ним на борту корабля находится космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Фрэнк Рубио.

Роскосмос ранее сообщал, что перестыковка необходима для обеспечения безопасности «космических прогулок». Весной-летом 2023 года космонавты будут выходить в открытый космос из модуля «Поиск».

В конце февраля «Союз МС-23» пристыковался к МКС для замены поврежденного «Союза МС-22».

В середине декабря 2022 на корабле «Союза МС-22» произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. По данным Роскосмоса, причиной разгерметизации мог стать удар метеороида. 28 марта поврежденный корабль вернулся на Землю.