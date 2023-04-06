В Петербурге прекратили дело против покинувшего воинскую часть срочника

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Следственный отдел по Санкт-Петербургскому гарнизону прекратил уголовное дело в отношении срочника, который самовольно покинул воинскую часть. Об этом РБК сообщил адвокат военнослужащего Александр Передрук.

«Основание — отсутствие состава преступления. Решение принято в связи с категорией годности В — в таком случае мой доверитель не мог проходить военную службу по призыву и в этой связи не являлся субъектом преступления», — объяснил он.

Дело по ст. 337 УК (самовольное оставление части или места службы) возбудили в начале 2023 года. По данным следствия, молодой человек самовольно уехал домой на несколько дней, а потом вернулся в часть, пишет «Фонтанка».

Позже выяснилось, что причиной его отъезда стали проблемы со здоровьем. Это зафиксировала военно-врачебная комиссия — она признала рядового ограниченно годным к военной службе (категория «В»). В связи с этим производство по делу было прекращено, срочника решили зачислить в запас по состоянию здоровья.

РБК направил запрос ВСУ СК России по Западному военному округу.

С 2008 года срочная служба в России длится 12 месяцев. Осенью в Совете Федерации предложили увеличить срок службы в армии до двух лет. В марте текущего года в Государственную думу внесли законопроект о повышении призывного возраста: нижней планки — с 18 до 21 года, а верхней — с 27 до 30 лет. Первую предлагается поднимать постепенно, а последнюю — сразу, с 1 января 2024 года.

1 апреля начался весенний призыв на срочную службу, который продлится до 15 июля. В Вооруженные силы планируется набрать 147 тыс. человек. Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский пообещал, что все срочники весеннего призыва текущего года будут служить в пунктах постоянной дислокации в России.