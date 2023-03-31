Контр-адмирал Цимлянский: все призванные весной 2023-го срочники будут служить в России

В Генштабе пообещали, что все призывники будут служить в России

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Все срочники весеннего призыва текущего года будут служить в пунктах постоянной дислокации в России. Об этом сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации», — сказал он.

Треть призывников будут направлены в учебные соединения и части на срок до пяти месяцев, чтобы освоить управление современной военной техникой и получить военно-учетную специальность. Прошедших обучение направят в войска. После прохождения срочной службы они будут уволены в запас.

Весенний призыв на срочную службу начнется 1 апреля и продлится до 15 июля, власти планируют призвать 147 тыс. человек. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин. На службу будут призваны граждане мужского пола от 18 до 27 лет.

В марте в Государственную думу внесли законопроект о повышении призывного возраста нижней планки с 18 до 21 года, а верхней — с 27 до 30 лет. Последнюю предлагается поднять сразу, с 1 января 2024 года. С инициативой повысить возраст призыва в прошлом декабре выступил министр обороны Сергей Шойгу.