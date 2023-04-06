В Китае осуществили успешную вертикальную посадку ракеты в море

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 05 апр, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 05 апр, 16:05
Путин включил в Общественную палату Лукьяненко и Дид Хамбо Ламу Политика, 14:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:52
Клишас ответил на призывы вернуть смертную казнь Политика, 14:50
Пасечник заявил Путину, что украинские войска стали реже обстреливать ЛНР Политика, 14:46
Путин и Лукашенко проводят заседание Госсовета. Трансляция Политика, 14:45
Первая ракетка мира заявила, что в теннисе уже поздно отстранять россиян Спорт, 14:43
В Белгородской области задержали «волонтера» с автоматом и 540 патронами Политика, 14:40
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
В России подорожала ипотека из-за отмены околонулевых программ Недвижимость, 14:14
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 14:10
Эксперты назвали лучший автомобиль года Авто, 14:09
В Петербурге прекратили дело против покинувшего воинскую часть срочника Политика, 14:09
Любопытство, шантаж или болезнь: 13 причин подросткового воровства Pro, 14:06
Путин обвинил ВСУ в убийстве 14 сдавшихся в плен украинских военных Политика, 14:02
Винер и Карякин в третий раз подряд вошли в состав Общественной палаты Спорт, 14:01
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Технологии и медиа ,  
0 

В Китае осуществили успешную вертикальную посадку ракеты в море

Фото: Wang Jiangbo / XinHua / Global Look Press
Фото: Wang Jiangbo / XinHua / Global Look Press

Китай недавно провел успешное испытание вертикальной посадки ракеты в море. Об этом сообщает китайское государственное агентство China News Service.

Коммерческая космическая компания CAS Space успешно провела испытания запуска ракеты с земли и посадки на море в Хайяне, провинции Шаньдун на востоке Китая. Посадочные испытания заняли около десяти минут.

По словам ученых из Китайской академии наук, которая частично владеет CAS Space, успех испытания ракеты «заложил основу» для будущих научных экспериментов в ближнем космосе и развития космического туризма.

В 2016 году американская компания SpaceX впервые совершила вертикальную посадку ракеты Falcon 9 на плавающую в Атлантическом океане платформу.

В начале 2023 года глава NASA Билл Нельсон заявил, что между США и Китаем идет «космическая гонка». По словам главы ведомства, власти Китая вскоре могут заявить о правах на территории на Луне в случае высадки своих астронавтов на спутник Земли.

В России разрабатывают ракеты-носители «Амур-СПГ», которые смогут совершать вертикальную посадку.

Читайте на РБК Pro
Шесть потенциальных IPO: что ждет Alibaba после реструктуризации
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Как гендиректор Adidas превратил компанию в аутсайдера — The Economist
Теги
Китай ракета
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter