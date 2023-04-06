В Китае осуществили успешную вертикальную посадку ракеты в море

Фото: Wang Jiangbo / XinHua / Global Look Press

Китай недавно провел успешное испытание вертикальной посадки ракеты в море. Об этом сообщает китайское государственное агентство China News Service.

Коммерческая космическая компания CAS Space успешно провела испытания запуска ракеты с земли и посадки на море в Хайяне, провинции Шаньдун на востоке Китая. Посадочные испытания заняли около десяти минут.

По словам ученых из Китайской академии наук, которая частично владеет CAS Space, успех испытания ракеты «заложил основу» для будущих научных экспериментов в ближнем космосе и развития космического туризма.

В 2016 году американская компания SpaceX впервые совершила вертикальную посадку ракеты Falcon 9 на плавающую в Атлантическом океане платформу.

В начале 2023 года глава NASA Билл Нельсон заявил, что между США и Китаем идет «космическая гонка». По словам главы ведомства, власти Китая вскоре могут заявить о правах на территории на Луне в случае высадки своих астронавтов на спутник Земли.

В России разрабатывают ракеты-носители «Амур-СПГ», которые смогут совершать вертикальную посадку.