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В NASA предупредили о возможных претензиях Китая на территории на Луне

Глава NASA Нельсон: Китай может претендовать на территории на Луне в случае высадки

Власти Китая могут заявить о правах на территории на Луне в случае высадки космонавтов на спутник Земли, заявил в интервью Politico глава NASA Билл Нельсон. Он допускает, что в результате соперничества двух стран в космосе Пекин закрепится в наиболее богатых ресурсами районах на поверхности Луны и не допустит туда Вашингтон.

«Это факт: мы участвуем в космической гонке», — сказал Нельсон. По словам главы NASA, Вашингтону нужно следить за тем, чтобы Пекин «не добрался до места на Луне под видом научных исследований».

«И вполне возможно, что они потом заявят: «Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория», — считает он. Нельсон отметил, что соперничество между двумя странами в сфере освоения космоса становится более жестким. По словам главы NASA, Китай в последние годы «добился огромных успехов и достижений». «Верно и то, что дата их высадки на Луну становится все ближе и ближе», — добавил Нельсон.

Материал дополняется

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