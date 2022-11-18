В России создадут самолет вертикального взлета и посадки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 62,57 (-0,1) Инвестиции, 17 ноя, 16:12
Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 60,39 (+0,04) Инвестиции, 17 ноя, 16:12
Южная Корея решила усилить «меры сдерживания» после пуска ракеты КНДР Политика, 09:59
Суд оправдал нарисовавшего глаза на картине экс-охранника Ельцин-центра Общество, 09:56
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 09:38
Как не надо выводить бизнес на новый рынок: топ-10 ошибок фаундеров Pro, 09:33
Овечкин прервал четырехматчевую безголевую серию в НХЛ Спорт, 09:33
В России создадут самолет вертикального взлета и посадки Бизнес, 09:22
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 09:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Поправки для претендентов на «Золотые визы» в ОАЭ: что они меняют Pro, 09:07
Усманов и партнеры отказались от поиска новых проектов в золотодобыче Бизнес, 09:00
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга России Политика, 09:00
Во сколько обходятся бюджету неинфекционные заболевания Партнерский проект, 08:51
Собянин пообещал начать выпуск «Москвича» на следующей неделе Бизнес, 08:37
«Перешли» на местный джин: как россияне покупают яйца, снеки и алкоголь Pro, 08:34
Ракова сообщила о расширении проекта по видеонаблюдению за новорожденными Город, 08:30
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Бизнес ,  
0 

В России создадут самолет вертикального взлета и посадки

«Эколибри» начала разработку первого в России самолета вертикального взлета и посадки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Эколибри» начала разработку первого в России самолета вертикального взлета и посадки, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

«Новый самолет будет представлять собой летательный аппарат, оснащенный гибридной силовой установкой. Вертикальные взлет и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки», — рассказали в «Эколибри», отметив, что уже завершен первый этап проектирования самолета и ведутся стендовые испытания отдельных систем.

«Эколибри» занимается производством самолетов нового поколения, летательных аппаратов и БПЛА. Алексей Рогозин, сын экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в 2021 году возглавил консультативный совет компании. По словам представителя «Эколибри», Рогозин «является признанным специалистом в области передовых авиационных технологий», он начал сотрудничать с компанией летом 2021 года.

В пресс-службе компании сообщили также, что новый самолет не будет состоять из «сложных механизмов типа автомата перекоса или редуктора», это должно снизить его себестоимость. Компоненты для нового самолета будут в основном производиться в России. Самолет с вертикальным взлетом, как объяснили в «Эколибри», должен отчасти занять нишу вертолетов в пассажирских перевозках по регионам России. По словам Алексея Рогозина,  которого в пресс-службе компании представили как председателя научно-технического совета компании, самолет сможет летать со скоростью около 270 км/ч, дальность полета составит до 1,2 тыс. км.

О работе над разработкой самолета вертикального взлета рассказывал еще в 2018 году генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, который на тот момент и по июль 2022 года занимал должность заместителя председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

«Это будущее для всех авианесущих кораблей, необходим будет новый парк летательных аппаратов. Именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченный взлет-посадку либо просто вертикальный взлет», — заявил Борисов.

Читайте на РБК Pro
Какая экономическая теория стала причиной глобальной рецессии
Какие документы по гражданской обороне должны быть в каждой компании
«Кризис преодолен». «Сбер» наконец отчитался: что это значит для банка
Мат и анархия: что пугает прозападных управленцев в российских компаниях

Он уточнил, что «концептуальные работы» ведутся с 2017 года, а серийное производство может начаться спустя семь-десять лет.

Теги
авиастроение самолет самолет вертикального взлета
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Танк с дроном и магистральный самолет: что показали на Airshow China
Технологии и медиа
Росавиация до конца года проверит исправность 599 иностранных самолетов
Бизнес
ОАК запатентовала систему для самолетов, захватывающую дроны на лету
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter