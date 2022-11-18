В России создадут самолет вертикального взлета и посадки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Эколибри» начала разработку первого в России самолета вертикального взлета и посадки, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

«Новый самолет будет представлять собой летательный аппарат, оснащенный гибридной силовой установкой. Вертикальные взлет и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки», — рассказали в «Эколибри», отметив, что уже завершен первый этап проектирования самолета и ведутся стендовые испытания отдельных систем.

«Эколибри» занимается производством самолетов нового поколения, летательных аппаратов и БПЛА. Алексей Рогозин, сын экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в 2021 году возглавил консультативный совет компании. По словам представителя «Эколибри», Рогозин «является признанным специалистом в области передовых авиационных технологий», он начал сотрудничать с компанией летом 2021 года.

В пресс-службе компании сообщили также, что новый самолет не будет состоять из «сложных механизмов типа автомата перекоса или редуктора», это должно снизить его себестоимость. Компоненты для нового самолета будут в основном производиться в России. Самолет с вертикальным взлетом, как объяснили в «Эколибри», должен отчасти занять нишу вертолетов в пассажирских перевозках по регионам России. По словам Алексея Рогозина, которого в пресс-службе компании представили как председателя научно-технического совета компании, самолет сможет летать со скоростью около 270 км/ч, дальность полета составит до 1,2 тыс. км.

О работе над разработкой самолета вертикального взлета рассказывал еще в 2018 году генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, который на тот момент и по июль 2022 года занимал должность заместителя председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

«Это будущее для всех авианесущих кораблей, необходим будет новый парк летательных аппаратов. Именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченный взлет-посадку либо просто вертикальный взлет», — заявил Борисов.

Он уточнил, что «концептуальные работы» ведутся с 2017 года, а серийное производство может начаться спустя семь-десять лет.