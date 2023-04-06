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Политика ,  
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«РИА Новости» узнало, что напавшие на полицейских в Ингушетии скрылись

«РИА Новости»: напавшим на полицейских в Ингушетии удалось скрыться
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Боевики, которые устроили перестрелку с полицейскими в Малгобекском районе Ингушетии, смогли скрыться, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, их поиски продолжаются, режим контртеррористической операции (КТО) в районе еще действует.

МВД подтвердило гибель троих полицейских в ходе спецоперации.

В ночь на 6 апреля ФСБ сообщала о перестрелке в селе Зязиков-Юрт в Малгобекском районе: там в одной из построек забаррикадировались боевики, силовики вступили с ними в бой. Трое полицейских погибли. Еще восемь полицейских получили ранения, сообщают «РИА Новости» и «112» со ссылкой на источники. По данным ТАСС, ранения различной степени тяжести получили семь человек.

С вечера 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии действует режим контртеррористической операции. Ранее, в ночь на 28 марта, на стационарный пост ДПС, который расположен в Пригородном районе на границе Ингушетии и Северной Осетии, было совершено нападение, двое полицейских получили ранения.

Теги
Ингушетия нападение
Пространство выбора
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Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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