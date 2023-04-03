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Власти сообщили о контртеррористической операции в Ингушетии

Оперштаб: в Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции
Неделю назад на границе Ингушетии и Северной Осетии неизвестные атаковали пост ДПС и ранили двоих полицейских
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Малгобекском районе Ингушетии для пресечения террористических актов введен режим контртеррористической операции, передает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб республики.

Решение принято начальником управления ФСБ по Ингушетии. Проведение контртеррористической операции началось с 20:00 мск.

Власти сообщили о контртеррористической операции в Ингушетии
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В ночь на 28 марта на пост ДПС, расположенный в Пригородном районе на границе Ингушетии и Северной Осетии, было совершено нападение, двое полицейских были ранены. Управление МВД по Ингушетии сообщало, что нападение было совершено возле села Кантышево Назрановского района Ингушетии. В североосетинском управлении СК заявили, что атакован был пост на территории Осетии. СК возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Село Кантышево находится примерно в 15 км от Малгобекского района.

Теги
Ингушетия контртеррористическая операция
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