Три полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Ингушетии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 05 апр, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 05 апр, 16:05
В Москве открыли памятник Владимиру Жириновскому Город, 10:21
Альфа-банк получил убыток впервые с 2009 года Финансы, 10:16
Мощный камбэк. Фильм с Джонни Деппом откроет Каннский кинофестиваль Life, 10:13
Почему театр начинается со школы Специальный проект, 10:11
Подлодка «Алроса» провела учебные торпедные стрельбы в Черном море Политика, 10:09
Владелец «Пятерочки» рассказал о «потребительском патриотизме» Бизнес, 10:00
Названы районы Москвы, где сильнее всего выросли цены на новостройки Недвижимость, 09:57
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Corriere della Sera сообщила о выявленной у Берлускони лейкемии Политика, 09:54
Сможет ли глобальная экономика избежать «потерянного десятилетия» Pro, 09:52
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 09:49
В Голландии футболисту разбили голову зажигалкой во время матча. Видео Спорт, 09:48
Белорусский магазин с аналогами товаров IKEA откроется в Москве в апреле Бизнес, 09:38
Курс доллара превысил ₽80 впервые почти за год Инвестиции, 09:28
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 09:26
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Общество ,  
0 

Три полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Ингушетии

«РИА Новости»: в Ингушетии три полицейских погибли во время контртеррористической операции
Трое сотрудников правоохранительных органов погибли в перестрелке с подозреваемыми в Малгобекском районе Ингушетии. Там объявили режим проведения контртеррористической операции после нападения на сотрудников ДПС на прошлой неделе
Фото: Владимир Жабрико / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Жабрико / URA.RU / ТАСС

В Ингушетии трое полицейских погибли, восемь получили ранения во время контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе республики. Об этом сообщают «РИА Новости» и «112» со ссылкой на источники.

О трех погибших также сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. По данным агентства, ранения различной степени тяжести получили семеро полицейских, а двое из погибших были прикомандированы из других регионов.

В ночь на 6 апреля ФСБ сообщала о перестрелке в селе Зязиков-Юрт в Малгобекском районе: там в одной из построек забаррикадировались боевики, силовики вступили с ними в бой.

Режим контртеррористической операции ввели в этом районе Ингушетии с 20:00 мск 3 апреля, такое решение принял начальник управления ФСБ по республике.

Еще раньше, в ночь на 28 марта, на стационарный пост ДПС, который расположен в Пригородном районе на границе Ингушетии и Северной Осетии, было совершено нападение, двое полицейских получили ранения. Пост находился на территории Республики Северная Осетия — Алания, на пересечении автомобильных дорог Назрань — Кантышево и Малгобек — Майское, сообщило позднее региональное управление Следственного комитета. Один из сотрудников был ранен в ногу, другой получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб ног, сообщал ТАСС.

СК возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Читайте на РБК Pro
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Как избежать ненужных трат и сэкономить время на приеме у врача
Семь научных способов победить прокрастинацию
В России вырос объем дебиторского долга. Как обеспечить выплату

МВД также объявило в розыск пятерых жителей региона, которые подозреваются в планировании совершения преступлений террористической направленности.

5 апреля тело одного из подозреваемых в нападении на сотрудников полиции нашли в заброшенном доме в селе в Малгобекском районе республики, сообщала пресс-служба регионального управления ФСБ России. Также на месте были найдены автомат Калашникова, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему и гранаты Ф-1.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Ингушетия контртеррористическая операция полиция МВД
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
В Ингушетии произошла перестрелка в зоне контртеррористической операции
Общество
Власти сообщили о контртеррористической операции в Ингушетии
Общество
В Ингушетии ранили сотрудника МВД при нападении на пост ДПС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter