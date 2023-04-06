«РИА Новости»: в Ингушетии три полицейских погибли во время контртеррористической операции

Три полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Ингушетии

Трое сотрудников правоохранительных органов погибли в перестрелке с подозреваемыми в Малгобекском районе Ингушетии. Там объявили режим проведения контртеррористической операции после нападения на сотрудников ДПС на прошлой неделе

Фото: Владимир Жабрико / URA.RU / ТАСС

В Ингушетии трое полицейских погибли, восемь получили ранения во время контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе республики. Об этом сообщают «РИА Новости» и «112» со ссылкой на источники.

О трех погибших также сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. По данным агентства, ранения различной степени тяжести получили семеро полицейских, а двое из погибших были прикомандированы из других регионов.

В ночь на 6 апреля ФСБ сообщала о перестрелке в селе Зязиков-Юрт в Малгобекском районе: там в одной из построек забаррикадировались боевики, силовики вступили с ними в бой.

Режим контртеррористической операции ввели в этом районе Ингушетии с 20:00 мск 3 апреля, такое решение принял начальник управления ФСБ по республике.

Еще раньше, в ночь на 28 марта, на стационарный пост ДПС, который расположен в Пригородном районе на границе Ингушетии и Северной Осетии, было совершено нападение, двое полицейских получили ранения. Пост находился на территории Республики Северная Осетия — Алания, на пересечении автомобильных дорог Назрань — Кантышево и Малгобек — Майское, сообщило позднее региональное управление Следственного комитета. Один из сотрудников был ранен в ногу, другой получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб ног, сообщал ТАСС.

СК возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

МВД также объявило в розыск пятерых жителей региона, которые подозреваются в планировании совершения преступлений террористической направленности.

5 апреля тело одного из подозреваемых в нападении на сотрудников полиции нашли в заброшенном доме в селе в Малгобекском районе республики, сообщала пресс-служба регионального управления ФСБ России. Также на месте были найдены автомат Калашникова, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему и гранаты Ф-1.