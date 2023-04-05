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«Росатом» и глава МАГАТЭ рассказали об итогах встречи по Запорожской АЭС

«Росатом»: российская делегация встретилась с представителями МАГАТЭ в Калининграде
Алексей Лихачев (слева) и Рафаэль Гроссии
Алексей Лихачев (слева) и Рафаэль Гроссии (Фото: Александр Подгорчук / Газета «Страна Росатом»)

В Калининграде прошла встреча главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и российской делегации во главе с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым, сообщается на сайте российской госкорпорации.

В состав делегации от Москвы вошли представители Минобороны, Росгвардии, Ростехнадзора и других ведомств. На встрече обсуждались «вопросы, связанные с обеспечением ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС».

29 марта Гросси посетил ЗАЭС. В сообщении «Росатома» говорится, что глава МАГАТЭ «смог лично увидеть последствия обстрелов станции, произошедших в ноябре 2022 года после его последнего визита». «Как позитив, он отметил наличие на станции новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных», — добавили в «Росатоме».

Участники переговоров договорились продолжать контакты.

Гросси после встречи написал в Twitter, что «встретился с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств» и «продолжает усилия по защите» Запорожской АЭС. «Мой недавний визит на ЗАЭС подтвердил настоятельную необходимость достижения этой жизненно важной цели, которая отвечает интересам всех», — заявил он.

Гросси посетил ЗАЭС 29 марта и вместе с советником гендиректора «Росэнергоатома» Ренатом Карчаа осмотрел территорию станции. После этого он заявил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с Москвой и Киевом.

Он пояснил, что по сравнению с предыдущим планом новая концепция предусматривает сужение зоны безопасности вокруг станции. «Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально», — сказал тогда Гросси и уточнил, что пытается подготовить реалистичные меры, которые будут одобрены всеми сторонами. «Я оптимист и считаю, что это возможно», — отметил он.

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При этом Гросси заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается. «Станция не должна быть целью, и на атомной станции не должно находиться тяжелого вооружения. Это то, о чем мы должны договориться», — подчеркнул он.

Запорожская область наряду с Херсонской, а также с ДНР и ЛНР была включена в состав России осенью 2022 года. Станция после этого была принята в федеральную собственность России. Москва неоднократно заявляла, что украинская армия обстреливает территорию станции из тяжелого вооружения.

Теги
Рафаэль Гросси МАГАТЭ Росатом переговоры Запорожская АЭС Калининград
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