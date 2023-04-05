Песков отказался комментировать обвинения в адрес Трампа

Песков — о деле Трампа: «Не считаем себя вправе вмешиваться в дела США»

Дональд Трамп (в центре) (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать обвинения в адрес бывшего американского президента Дональда Трампа.

«Мы не считаем вправе каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела США. И считаем, что и США не вправе вмешиваться в наши дела. Поэтому не хотели бы это комментировать», — сказал Песков.

4 апреля Трампу предъявили обвинения в фальсификации деловой документации. Это связано с расследованием дела о выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании 2016 года за ее молчание об отношениях с женатым Трампом. В 2018 году бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что выплату по документам провели как оплату юридических услуг. Источник CNN сообщал, что бывшему президенту также вменяют 30 пунктов, связанных с мошенничеством.

Сам Трамп называет происходящее «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны демократов.