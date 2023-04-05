Песков отказался комментировать обвинения в адрес Трампа

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 04 апр, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 04 апр, 16:28
Комитет Думы поддержал лишение гражданства за угрозу нацбезопасности Политика, 14:29
Брянский губернатор сообщил о сброшенном с дрона взрывном устройстве Политика, 14:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:10
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 14:10
ТАСС узнал, что военные наблюдают за объектом в небе над Ленобластью Общество, 14:10
В Новой Зеландии в несколько раз упал спрос на визы за инвестиции Политика, 14:07
Вице-чемпионка Игр по художественной гимнастике родила четвертого сына Спорт, 14:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для пострадавших от ЧС Недвижимость, 14:02
Почему тайм-менеджмент не спасет от прокрастинации и какие способы лучше Pro, 14:02
Собянин оценил вклад масштабных инвестпроектов в развитие промышленности Город, 14:01
ФАС раскритиковала способ привлечения денег на накопительные счета Финансы, 13:56
Аналитики сообщили об экспорте до 91% нефти из России в Китай и Индию Политика, 13:54
ПА ОБСЕ не получила от России уведомление о приостановке выплаты взносов Политика, 13:53
Глава криптовалютного p2p-обменника Paxful объявил об остановке операций Крипто, 13:52
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Суд над Трампом ,  
0 

Песков отказался комментировать обвинения в адрес Трампа

Песков — о деле Трампа: «Не считаем себя вправе вмешиваться в дела США»
Дональд Трамп (в центре)
Дональд Трамп (в центре) (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Россия не вмешивается во внутренние дела США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать обвинения в адрес бывшего американского президента Дональда Трампа.

«Мы не считаем вправе каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела США. И считаем, что и США не вправе вмешиваться в наши дела. Поэтому не хотели бы это комментировать», — сказал Песков.

4 апреля Трампу предъявили обвинения в фальсификации деловой документации. Это связано с расследованием дела о выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании 2016 года за ее молчание об отношениях с женатым Трампом. В 2018 году бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что выплату по документам провели как оплату юридических услуг. Источник CNN сообщал, что бывшему президенту также вменяют 30 пунктов, связанных с мошенничеством.

Сам Трамп называет происходящее «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны демократов.

Теги
Дмитрий Песков США Дональд Трамп
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Прокурор объяснил предъявление обвинений Трампу
Политика
Трамп назвал самый позорный момент в истории США
Политика
Премьер-министр Венгрии Орбан поддержал Трампа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter