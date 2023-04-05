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Военная операция на Украине ,  
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Рядом с Запорожской АЭС упал ударный беспилотник

Ударный беспилотник польского производства упал вблизи Запорожской АЭС
Фото: Victor / Xinhua / Global Look Press
Фото: Victor / Xinhua / Global Look Press

Ударный беспилотник польского производства упал близ Запорожской атомной электростанции, сообщил «РИА Новости» командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность станции.

По его словам, дрон принадлежал украинским военным. Аппарат весом более 2 кг может как проводить разведку, так и наносить удары.

«Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами», — добавил военный.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля прошлого года, а в сентябре после включения Запорожской области в состав России перешла в федеральную собственность. ЗАЭС регулярно попадает под обстрелы, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга.

29 марта станцию посетил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. В ближайшее время у него запланирован еще один визит на АЭС, где продолжатся консультации по созданию безопасной зоны вокруг станции, сообщали в МИД Италии в начале апреля. Вопрос о создании безопасной зоны в районе станции для предотвращения ядерной аварии обсуждается с прошлого года, но решение пока не принято.

Теги
беспилотники Запорожская АЭС Запорожская область Польша Военная операция на Украине дрон
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Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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