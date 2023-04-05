Рядом с Запорожской АЭС упал ударный беспилотник

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Ударный беспилотник польского производства упал близ Запорожской атомной электростанции, сообщил «РИА Новости» командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность станции.

По его словам, дрон принадлежал украинским военным. Аппарат весом более 2 кг может как проводить разведку, так и наносить удары.

«Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами», — добавил военный.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля прошлого года, а в сентябре после включения Запорожской области в состав России перешла в федеральную собственность. ЗАЭС регулярно попадает под обстрелы, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга.

29 марта станцию посетил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. В ближайшее время у него запланирован еще один визит на АЭС, где продолжатся консультации по созданию безопасной зоны вокруг станции, сообщали в МИД Италии в начале апреля. Вопрос о создании безопасной зоны в районе станции для предотвращения ядерной аварии обсуждается с прошлого года, но решение пока не принято.