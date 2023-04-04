Калужские власти опровергли данные о дроне над учебкой Росгвардии

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За дрон-разведчик, который якобы летал над учебным центром Росгвардии в Калужской области, был принят легкий одномоторный самолет, сообщает правительство региона в своем телеграм-канале.

«В социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том, что в небе над учебным центром Росгвардии в Калужской области замечен промышленный дрон-разведчик. Правоохранительные органы провели проверку, по результатам которой выяснилось, что на видео зафиксирован полет легкого одномоторного поршневого самолета. Полет был согласован и был плановым, а самолет взлетел с аэродрома Орешково», — говорится в сообщении.

Утром телеграм-канал Mash сообщил, что очевидец заснял полет промышленного дрона-разведчика над учебным центром Росгвардии в Калужской области. По данным канала, автор видео передал его в правоохранительные органы, и они начали проверку.

В декабре 2022 года региональные власти запретили использовать в области частные самолеты, воздушные аппараты, включая аэростаты, а также беспилотники. Полеты разрешены только самолетам, аппаратам и дронам, принадлежащим органам государственной и местной власти, их подведомственным организациям, а также организациям, выполняющим гособоронзаказ или обеспечивающим контроль и функционирование объектов инфраструктуры. Исключением также стали воздушные суда компаний, у которых есть договор с властями Калужской области.