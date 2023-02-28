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Палестино-израильский конфликт ,  
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МИД заявил об угрозе эскалации палестино-израильского конфликта

МИД России: обстановка в Израиле и Палестине перерастет в «полномасштабную конфронтацию»
Фото: David Silverman / Getty Images
Фото: David Silverman / Getty Images

Напряженная обстановка на Западном берегу реки Иордан может перерасти в полномасштабную силовую конфронтацию и обострить палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает российский МИД.

«В Москве выражают серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией обстановки в городах Западного берега реки Иордан, где в результате терактов и насильственных действий, а также столкновений между палестинцами и израильтянами практически на ежедневной основе гибнут мирные граждане», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. «Решительно осуждаем экстремизм в любых его формах и проявлениях», — добавили в МИДе.

Российская сторона призвала Палестину «подняться над межфракционными разногласиями» и обеспечить национальное единство на политплатформе Организации освобождения Палестины (ООП), которая предполагает переговорное урегулирование с Израилем. ОПП была основана в 1964 году Лигой арабских государств для защиты интересов арабского населения Палестины.

27 февраля двое израильтян были застрелены на Западном берегу Иордана, что израильское правительство назвало «террористическим актом» со стороны Палестины. В этот же день представители Израиля и Палестины провели переговоры в городе Акаба в Иордании, где договорились, что Тель-Авив приостановит обсуждения строительства новых поселений на Западном берегу реки Иордан на четыре месяца и выдачу разрешений на их строительство на шесть месяцев. Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве по предотвращению «дальнейшего насилия» и подчеркнули «необходимость деэскалации на местах».

В конце января глава МИДа Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своими израильским и палестинским коллегами Эли Коэном и Риядом Малики. Лавров подчеркнул, что Москва обеспокоена «новым витком насилия», который грозит возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния.

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палестино-израильский конфликт МИД Израиль Палестина

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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