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SANA сообщила о пяти пострадавших военных при обстреле со стороны Израиля

SANA: пять сирийских военных пострадали при ракетном обстреле со стороны Израиля

Пять сирийский солдат были ранены в результате ракетного обстрела со стороны Израиля по городу Хомс и его окрестностям, сообщает госагентство Сирии SANA со ссылкой на военный источник.

По словам собеседника агентства, атака произошла около 00:35 по местному времени (совпадает с московским) «со стороны к северо-востоку от Бейрута». Сирийские средства противовоздушной обороны сбили некоторые ракеты, добавил он.

По данным сирийской обсерватории по правам человека, удары были нацелены на военные объекты в этой местности, в частности военный аэропорт Дабаа. Организация отмечает, что девятая атака со стороны Израиля с начала года.

В последние месяцы Израиль наносит удары по аэропортам и авиабазам Сирии. Это должно помешать Ирану наращивать использование воздушных линий поставок для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане, писала The Times of Israel. 

Газета отмечала, что руководство Израиля призналось в совершении сотен боевых вылетов против поддерживаемых Ираном группировок, которые пытаются закрепиться в Сирии.

31 марта Минобороны Сирии сообщило о ракетном ударе со стороны Израил по Дамаску. Ведомство отметило, что часть ракет сбили системы ПВО, но атака нанесла «некоторый материальный ущерб».

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