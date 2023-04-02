SANA сообщила о пяти пострадавших военных при обстреле со стороны Израиля
Пять сирийский солдат были ранены в результате ракетного обстрела со стороны Израиля по городу Хомс и его окрестностям, сообщает госагентство Сирии SANA со ссылкой на военный источник.
По словам собеседника агентства, атака произошла около 00:35 по местному времени (совпадает с московским) «со стороны к северо-востоку от Бейрута». Сирийские средства противовоздушной обороны сбили некоторые ракеты, добавил он.
По данным сирийской обсерватории по правам человека, удары были нацелены на военные объекты в этой местности, в частности военный аэропорт Дабаа. Организация отмечает, что девятая атака со стороны Израиля с начала года.
В последние месяцы Израиль наносит удары по аэропортам и авиабазам Сирии. Это должно помешать Ирану наращивать использование воздушных линий поставок для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане, писала The Times of Israel.
Газета отмечала, что руководство Израиля призналось в совершении сотен боевых вылетов против поддерживаемых Ираном группировок, которые пытаются закрепиться в Сирии.
31 марта Минобороны Сирии сообщило о ракетном ударе со стороны Израил по Дамаску. Ведомство отметило, что часть ракет сбили системы ПВО, но атака нанесла «некоторый материальный ущерб».