Премьер-министр Венгрии Орбан поддержал Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу, которому суд Нью-Йорка предъявил обвинение по 34 эпизодам, в том числ в фальсификации документов. Об этом он написал в своем Twitter.

«Продолжайте сражаться, господин президент! Мы с тобой, Дональд Трамп», — заявил Орбан. Пост сопровождается фотографией, где премьер-министр Венгрии жмет руку Трампу.

4 апреля бывший президент США прибыл в офис прокурора Манхэттена, где его официально арестовали. Он был заключен под стражу до предъявления обвинений, после чего его отпустили. CBS сообщал, что ему вменяют 34 эпизода, включая фальсификацию деловых документов. По данным CNN, обвинения связаны с выплатой $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс, с которой у Трампа был роман. Он поручил своему бывшему адвокату Майклу Коэну заплатить эту сумму актрисе, чтобы та молчала об их отношениях. В 2018 году Коэн признался, что выплату по документам провели как оплату юридических услуг.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу, которому суд Нью-Йорка предъявил обвинение по 34 эпизодам, в том числ в фальсификации документов. Об этом он написал в своем Twitter.

«Продолжайте сражаться, господин президент! Мы с тобой, Дональд Трамп», — заявил Орбан. Пост сопровождается фотографией, где премьер-министр Венгрии жмет руку Трампу.

4 апреля бывший президент США прибыл в офис прокурора Манхэттена, где его официально арестовали. Он был заключен под стражу до предъявления обвинений, после чего его отпустили. Телеканал CBS сообщал, что ему вменяют 34 эпизода, включая фальсификацию деловых документов. По данным CNN, обвинения связаны с выплатой $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс, с которой у Трампа был роман. Он поручил своему бывшему адвокату Майклу Коэну заплатить эту сумму актрисе, чтобы та молчала об их отношениях. В 2018 году Коэн признался, что выплату по документам провели как оплату юридических услуг. Трамп не признал вину.

После слушаний в Нью-Йорке экс-президент заявил, что обвинения были «шокирующими» тем, что в них «не было никаких «сюрпризов», а, следовательно, и никакого дела». Он подчеркнул, что «практически каждый эксперт в области права сказал, что никакого дела нет». Трамп добавил, что вернется в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде и позже выступит с заявлением.