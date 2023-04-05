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Суд над Трампом ,  
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Болтон словами о Берии и Сталине отреагировал на обвинения Трампу

Болтон о деле Трампа процитировал Берию: был бы человек, а статья найдется

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон процитировал генерального комиссара государственной безопасности СССР Лаврентия Берию, комментируя обвинения против экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

«Я подумал о Лаврентии Берии, бывшем главе НКВД в советское время. Однажды он сказал Иосифу Сталину: «Был бы человек, а статья найдется», — заявил Болтон. Он добавил, что обвинительное заключение против Трампа «еще слабее, чем я опасался», из-за чего оно может быть легко отклонено.

Авторство Берии в отношении этой фразы не подтверждено. Иногда она приписывается самому Сталину.

Днем 4 апреля Дональд Трамп прибыл в офис прокурора Манхэттена, где его официально арестовали. Он был формально заключен под стражу до предъявления обвинений, после чего его отпустили.

По данным телеканала CBS, ему вменяют 34 эпизода, включая фальсификацию деловых документов. CNN уточнил, что обвинения связаны с выплатой $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс, с которой у него был роман, за молчание об этом. Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признался, что выплату по документам провели как оплату юридических услуг.

Ранее Трамп заявил о планах участвовать в президентской гонке в 2024 году. Он назвал предъявление ему обвинений «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории» со стороны Демократической партии. Вину Трамп не признал.

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Дональд Трамп США Джон Болтон Лаврентий Берия
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