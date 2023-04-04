Расследование сожжения Корана привело к арестам пяти человек в Швеции

Сюзанна Трехёрнинг (Фото: SAPOsverige / Twitter)

Власти Швеции задержали пятерых человек по подозрению в пособничестве террористическим преступлениям. Об этом сообщила на своем сайте Служба государственной безопасности королевства.

В ведомстве уточнили, что этот случай был одним из нескольких, над которыми Служба безопасности работала после антишведских протестов и призывов к насилию в связи с резонансными случаями публичного сожжения Корана.

Подозреваемых задержали 4 апреля в городах Эскильстуна, Линчёпинг и Стренгнес. Сотрудники спецслужб провели обыски в нескольких домах. В ведомстве считают, что задержанные имели «международные связи с насильственным исламистским экстремизмом».

«Службе безопасности часто приходится вмешиваться заранее, чтобы предотвратить угрозу», — объяснила замглавы антитеррористического подразделения ведомства Сюзанна Трехёрнинг.

В эфире SVT Трехёрнинг уточнила, что пятеро задержанных находились на стадии планирования террористических преступлений в Швеции, но до непосредственной подготовки к терактам дело не дошло.

21 января лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в Стокгольме. Политик и его сторонники выступали против вступления Швеции в НАТО и в поддержу запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (Анкара требовала выдачи Стокгольмом ее членов в обмен на ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе).

После этого Палудан проводил подобные акции и в других местах, в том числе рядом с консульским отделом российского посольства в Копенгагене. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за этого посоветовал Швеции не ждать от Анкары поддержки во вступлении в НАТО.

В феврале полиция запретила проведение акций протеста с сожжением Корана. Однако Административный суд Швеции отменил это решение. Он постановил, что свобода собраний — это конституционное право, а связанные с сожжением священной книги мусульман риски в области безопасности недостаточно высоки, чтобы это право ограничивать, поэтому полиция не должна запрещать подобные демонстрации, пишет Associated Press.