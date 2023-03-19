Как в России снижался уровень бедности. Инфографика

В 2022 году за чертой бедности находились 10,5% россиян

Росстат зафиксировал, что уровень бедности в России с начала 1990-х годов достиг минимальных значений. На такие показатели повлиял рост социальных выплат и рост номинальных доходов, заявили в ведомстве

Росстат зафиксировал, что уровень бедности в России с начала 1990-х годов достиг минимальных значений. На такие показатели повлиял рост социальных выплат и рост номинальных доходов, заявили в ведомстве.