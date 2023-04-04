Гладков: два взрывных устройства сбросили с дрона в Белгородской области

Беспилотник сбросил два снаряда в огороды в Белгородской области

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Шебекинский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В селе Новая Таволжанка с беспилотника были сброшены два взрывных устройства.

Снаряды попали в огороды. Никто не пострадал, разрушений не было.

Накануне, 3 апреля, несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись обстрелам. В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа один снаряд попал в жилую зону, в результате повреждены окна и фасад в частном доме. Другой снаряд попал на территорию предприятия, пострадавших нет, сообщал глава региона.

В тот же день был обстрелян поселок Первомайский. По словам Гладкова, в четырех частных домовладениях взрывной волной были выбиты окна и повреждены фасады и заборы, повреждена линия электропередачи.