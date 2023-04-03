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Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка Первомайский

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Первомайский
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области под обстрел попал поселок Первомайский, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет.

«Взрывной волной выбиты окна и посечены фасады и заборы в четырех частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи», — написал глава региона.

Это не первый обстрел в области за этот день. Ранее Гладков сообщил об обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа. Тогда один снаряд попал в жилую зону, а другой — на территорию предприятия. Никто не пострадал.

В пятницу, 31 марта, областные власти сообщили, что громкие звуки над Белгородом и районом, которые слышали жители, были результатом работы Вооруженных сил России.

Как сообщал корреспондент «РИА Новости» с места событий, взрывы раздались с 22:10 мск в центре города, они продолжались с интервалами в течение 20 минут. От громких звуков дрожали стекла и срабатывала сигнализация у машин.


 

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