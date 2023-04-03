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Снаряд попал на территорию предприятия в белгородском селе

Губернатор Вячеслав Гладков: ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

ВСУ обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Один снаряд попал в жилую зону, в результате чего есть незначительные осколочные повреждения окон и фасада в частном домовладении. Еще один снаряд попал на территорию предприятия, людей организованно вывезли в безопасное место», — написал он. Жертв и пострадавших нет.

В нескольких населенных пунктах региона частично нарушилось электроснабжение. Когда обстрел закончится, специалисты приступят к восстановительным работам.

2 апреля губернатор сообщил об обстреле села Новопетровка в Валуйском городском округе. По предварительным данным, погибло 15 голов крупнорогатого скота. Никто из граждан не пострадал, но повреждения получило сельхозпредприятие: в нем выбило окна, повредилась кровля. Были повреждены пять частных домов и два автомобиля.

В Белгородской области после продолжающихся обстрелов введен бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Снаряд попал на территорию предприятия в белгородском селе
Снаряд попал на территорию предприятия в белгородском селе

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Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ обстрел
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