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Как менялась прибыль банков в России за год. Инфографика

Прибыль российских банков в 2022 году составит порядка 100 млрд руб., следует из оценки агентства АКРА. Какая прибыль была в 2021 году и будет в 2023-м — в инфографике РБК.

Как менялась прибыль банков в России за год. Инфографика

Как менялась прибыль банков в России за год. Инфографика

Авторы
Теги
Анастасия Санникова, Юлия Кошкина, Евгения Чернышова
Банки прибыль Россия
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