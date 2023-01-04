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04 янв, 12:00
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Как менялась прибыль банков в России за год. Инфографика
Прибыль российских банков в 2022 году составит порядка 100 млрд руб., следует из оценки агентства АКРА. Какая прибыль была в 2021 году и будет в 2023-м — в инфографике РБК.
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