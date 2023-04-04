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Политика ,  
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КПРФ решила опубликовать декларации депутатов

КПРФ решила опубликовать декларации всех депутатов думской фракции
Геннадий Зюганов и Николай Коломейцев
Геннадий Зюганов и Николай Коломейцев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Фракция КПРФ в Госдуме решила опубликовать декларации всех депутатов. С таким предложением на заседании во вторник выступил замруководителя фракции Николай Коломейцев, собравшиеся единогласно поддержали идею, передает ТАСС.

«Нам скрывать нечего. У всех нас доходы трудовые, и я думаю, что это будет правильно», — сказал Коломейцев. По его словам, декларациями интересуются журналисты.

Коломейцев также отметил, что все депутаты в этом году сдали декларации в срок.

Сведения о доходах и имуществе, как собственных так и членов семей, депутаты и сенаторы подают через специальные комиссии соответствующей палаты парламента. В этих комиссиях проверяют полноту и достоверность предоставленных сведений и соблюдение ограничений и запретов. Парламентарии должны предоставить декларации до 1 апреля.

В феврале президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому декларации депутатов будут публиковать в обобщенном виде без указания персональных данных. Изменения вступили в силу 1 марта.

Военных, силовиков и чиновников, участвующих в военной операции на Украине, освободили от необходимости декларировать доходы.

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В январе депутат от КПРФ Александр Ющенко заявил «РИА Новости», что парламентарии его фракции продолжат публиковать свои декларации о доходах. По его словам, в партии не понимают, зачем приняли закон об обезличенных декларациях. Коломейцев говорил, что делать это должны все депутаты, включая участников спецоперации.

Открыто отчитаться о доходах решили и некоторые другие политики. Декларации за 2022 год обнародовали спикер Думы Вячеслав Володин и замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Продолжить публиковать информацию обещал глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» разместила информацию о доходе и имуществе всех членов на сайте партии. О намерении фракции «Яблока» в заксобрании Петербурга продолжать публиковать декларации заявлял ее глава Александр Шишлов.

Некоторые депутаты Госдумы, которые получили право не подавать декларации из-за участия в спецоперации, не воспользовались этой возможностью — в их числе Яна Лантратова, Дмитрий Хубезов и другие.

Теги
КПРФ декларации Госдума
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