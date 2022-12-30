Песков посоветовал почитать внимательно указ о декларациях чиновников

Указ президента, разрешающий чиновникам и силовикам, принимающим участие в военных действиях на Украине, не публиковать декларации, распространяется только на них

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Все вопросы о том, кого касается указ Владимира Путина об освобождении от декларирования доходов и расходов военных и чиновников, которые принимают участие в боевых действиях или работают в новых регионах, бессмысленны. Вместо этого нужно просто внимательно почитать документ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос «РИА Новости», передает корреспондент РБК.

«Я вчера получил очень много от вас запросов по этой теме. И я ни на один не стал отвечать. Я ждал, когда вы прочитаете указ. Из указа абсолютно ясно, кого это касается: это касается тех, кто работает на территории. Вот там нет места для какого-то двойного толкования. Просто нужно внимательно прочитать», — сказал Песков.

Речь идет об опубликованном накануне указе президента «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции». Он освобождает от декларирования доходов, расходов и имущества военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в военных действиях на территориях новых регионов и Украины. Кроме того, для них снимается запрет на подарки и вознаграждения «гуманитарного характера», получаемые в связи с участием в военных действиях или выполнением задач на этих территориях. Указ распространяется на все время с 24 февраля 2022 года и до завершения специальной военной операции.