На Новодевичьем кладбище откроют памятник Жириновскому

Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому откроют на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе партии. Скульптура будет установлена у могилы политика

«Изваяние представляет собой фигуру Владимира Жириновского в полный рост, на гранитном основании надпись — его собственная цитата, которая, впрочем, до официального открытия держится в секрете», — говорится в сообщении.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции. Проститься с политиком приезжал президент Владимир Путин, а отпевал его патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя.

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