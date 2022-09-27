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Собянин подписал постановление о присвоении улице имени Жириновского

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Одной из улиц Москвы присвоят имя экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Постановление об переименовании подписал мэр Сергей Собянин, документ опубликован на сайте правительства города.

Улицей Жириновского станет участок Нежинской улицы вдоль границы природного заказника «Долина реки Сетуни», который находится в районе Очаково-Матвеевское в Западном административном округе.

Новый глава партии Леонид Слуцкий объяснил, что улица будет расположена недалеко от дома Жириновского, где тот жил много лет.

Основанному Жириновским Институту мировых цивилизаций присвоили его имя
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Фото:imc-i.ru

Владимир Жириновский умер 6 апреля от осложнений COVID-19. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с лидером ЛДПР приезжал президент Владимир Путин, а отпевал его патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя.


 

Теги
Владимир Жириновский ЛДПР улица Москва Сергей Собянин
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