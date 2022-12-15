В Краснодаре в честь Жириновского назвали улицу

Заседание городской Думы Краснодара (Фото: krd.ru)

В Краснодаре назовут улицу в честь бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщается на сайте гордумы, которая приняла соответствующее решение.

«Было принято решение одну из новых улиц в районе поселков Знаменского и Зеленопольского назвать им. Владимира Жириновского», — говорится в сообщении.

Также по решению гордумы некоторые улицы поселка Российский в Краснодаре были переименованы в честь присоединенных к России территорий. Так, там появились улицы Лисичанская, Херсонская и Донецкая.

Депутат гордумы Игорь Шибалкин рассказал «РИА Новости», что инициативу назвать улицу именем Жириновского выдвинула в апреле координатор краснодарского отделения ЛДПР Наталья Гвоздева. Она пояснила, что Жириновский «28 раз посещал Краснодарский край за годы своей политической деятельности» и считал Кубань «одним из самых перспективных в России» регионов.

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице в столице имени Жириновского. Улица, названная в честь бывшего лидера ЛДПР, располагается на участке Нежинской улицы вдоль границы природного заказника «Долина реки Сетуни», который находится в районе Очаково-Матвеевское в Западном административном округе. Улица расположена недалеко от дома Жириновского, где тот жил много лет.

Владимир Жириновский умер 6 апреля от осложнений COVID-19. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.