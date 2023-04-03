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Вице-канцлер Германии приехал в Киев

Глава Минэнерго Германии Роберт Хабек приехал в Киев с необъявленным визитом
Роберт Хабек (справа)
Роберт Хабек (справа) (Фото: Christoph Soeder / Global Look Press)

В Киев приехал вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса для переговоров о восстановлении Украины и сотрудничестве в области энергетики, сообщает Der Spiegel. Визит Хабека на Украину не анонсировался.

По прибытии на вокзал в Киеве немецкий министр заявил, что этот визит дает четкий сигнал Украине о вере Берлина в то, «что она победит, что она будет восстановлена, что есть заинтересованность Европы не только в поддержке нуждающихся, но и в том, что Украина также будет экономически сильным партнером в будущем».

По его словам, «конкретные инвестиционные решения» либо уже приняты, либо должны быть приняты. Хабек назвал визит «бизнес-делегацией, которая дает Украине надежду» на восстановление после боевых действий.

Это его первая поездка на Украину после начала военных действий и первая в качестве федерального министра. Хабек рассказал, что визит был запланирован на сентябрь, но его пришлось отложить из-за интенсивных боев.

В делегацию вошел в том числе президент Федерации немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм, который отметил, что многие немецкие компании по-прежнему активны на Украине и цель состоит в том, чтобы понять проблемы страны и сосредоточиться на ее восстановлении. «Это строительство начинается сейчас, а не только после мирного соглашения», — добавил он.

По общей оценке Еврокомиссии, Всемирного банка, ООН и украинских властей спустя год от начала конфликта, Украине на восстановление понадобится €383 млрд ($411 млрд). Только в 2023 году Украине потребуется $14 млрд для восстановления критически важной инфраструктуры и поддержки государственного и частного сектора. Среди приоритетов Киева — восстановление энергетической инфраструктуры (на нее приходится 11% инвестиций).

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С октября прошлого года российские войска неоднократно наносили удары по украинским энергетическим объектам. Президент России Владимир Путин назвал это «вынужденной реакцией» на «провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что военные наносят удары по объектам, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».

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