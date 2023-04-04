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Небензя заявил, что Россия не экспортировала ни зернышка по сделке с ООН

Небензя: Россия не экспортировала «ни одного зернышка» по зерновой сделке с ООН

Россия не экспортировала ни одного зернышка в рамках зерновой сделки. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«По меморандуму между Россией и ООН — второй части сделки — мы не экспортировали ни одного зернышка», — сказал он.

Кроме того, Россия смогла переправить только десятую часть своих заблокированных в европейских портах удобрений, заявил дипломат. Он подчеркнул, что они были бесплатно переданы развивающимся странам, а не проданы.

«Из 300 тыс. тонн удобрений были экспортированы, а вернее сказать эвакуированы, 30 тыс. тонн, причем одно из судов все еще находится в пути», — отметил Небензя.

Зерновое соглашение Россия, Украина, Турция и ООН (последние две — как посредники) заключили в июле прошлого года. Часть договоренностей — «Черноморская зерновая инициатива» — касалась вывоза зерна с Украины, другая часть — меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Договор истекал 18 ноября прошлого года, он был автоматически продлен на 120 дней, до 18 марта, при отсутствии возражений какой-либо стороны. С 18 марта сделку продлили на 60 дней.

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Российская сторона не раз заявляла, что вторая часть соглашения не выполняется. Небензя предупреждал, что за два месяца, на которые была продлена сделка, Запад должен «при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт». От этого будет зависеть дальнейшая судьба соглашения, подчеркивал дипломат.

При этом в Киеве заявляли, что соглашение с Турцией и ООН предусматривает продление как минимум на 120 дней. Украина не уведомляла Москву о том, что она против продления сделки на 60 дней, говорил в ответ первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Теги
Василий Небензя ООН Зерновая сделка экспорт зерна
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