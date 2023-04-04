Небензя: Россия не экспортировала «ни одного зернышка» по зерновой сделке с ООН

Небензя заявил, что Россия не экспортировала ни зернышка по сделке с ООН

Россия не экспортировала ни одного зернышка в рамках зерновой сделки. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«По меморандуму между Россией и ООН — второй части сделки — мы не экспортировали ни одного зернышка», — сказал он.

Кроме того, Россия смогла переправить только десятую часть своих заблокированных в европейских портах удобрений, заявил дипломат. Он подчеркнул, что они были бесплатно переданы развивающимся странам, а не проданы.

«Из 300 тыс. тонн удобрений были экспортированы, а вернее сказать эвакуированы, 30 тыс. тонн, причем одно из судов все еще находится в пути», — отметил Небензя.

Зерновое соглашение Россия, Украина, Турция и ООН (последние две — как посредники) заключили в июле прошлого года. Часть договоренностей — «Черноморская зерновая инициатива» — касалась вывоза зерна с Украины, другая часть — меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Договор истекал 18 ноября прошлого года, он был автоматически продлен на 120 дней, до 18 марта, при отсутствии возражений какой-либо стороны. С 18 марта сделку продлили на 60 дней.

Российская сторона не раз заявляла, что вторая часть соглашения не выполняется. Небензя предупреждал, что за два месяца, на которые была продлена сделка, Запад должен «при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт». От этого будет зависеть дальнейшая судьба соглашения, подчеркивал дипломат.

При этом в Киеве заявляли, что соглашение с Турцией и ООН предусматривает продление как минимум на 120 дней. Украина не уведомляла Москву о том, что она против продления сделки на 60 дней, говорил в ответ первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.