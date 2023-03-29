Полянский заявил, что Киев и Анкара не оспаривали срок зерновой сделки

Дипломат Полянский: Киев и Анкара не выступили против продления зерновой сделки на 60 дней

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Украина и Турция не уведомляли Москву о том, что они против продления зерновой сделки на 60 дней, сообщил «РИА Новости» первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Если две другие стороны (Турция и Украина) не согласны с этим, они должны были уведомить нас в письменной форме, и сделка на этом бы завершилась. Но этого не произошло. То есть если нас не уведомили о том, что они против пролонгации на 60 дней, то она продлевается на 60 дней», — сказал Полянский.

При этом он заявил, что российские требования, включенные в соглашение, не выполняются. По словам Полянского, генеральный секретарь ООН «пытался и пытается сделать все, что в его силах, чтобы обеспечить выполнение обеих частей сделки», но результата нет.

Зерновое соглашение Россия, Украина, Турция и ООН (последние две — как посредники) заключили в июле прошлого года. Часть договоренностей — «Черноморская зерновая инициатива» — касалась вывоза зерна с Украины, другая часть — меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Договор истекал 18 ноября прошлого года, он был автоматически продлен на 120 дней, до 18 марта, при отсутствии возражений какой-либо стороны.

С 18 марта сделку продлили на 60 дней. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил, что за это время Запад должен «при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт», от этого будет зависеть дальнейшая судьба сделки.

При этом в Киеве заявляли, что соглашение с Турцией и ООН предусматривает продление как минимум на 120 дней.