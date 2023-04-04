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Гибель военкора Татарского ,  
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При взрыве в баре Петербурга пострадали трое несовершеннолетних

Комздрав Петербурга сообщил о трех пострадавших подростках при взрыве в баре «Патриот»

При взрыве в баре «Патриот» в центре Санкт-Петербурга пострадали трое несовершеннолетних — два 14-летних подростка и 17-летняя девушка, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению в телеграм-канале.

Ранее комитет сообщал, что пострадала только одна 14-летняя девочка. Ее доставили в больницу имени К. А. Раухфуса, девочка перенесла операцию по удалению осколков. «Фонтанка» писала, что подростку прооперировали глаз.

Комитет уточнил, что пострадал еще один 14-летний подросток, его госпитализировали в лор-отделение больницы святой Ольги в состоянии средней степени тяжести. Также среди пострадавших оказалась 17-летняя девушка. Ее доставили поступила в больницу имени К. А. Раухфуса в удовлетворительном состоянии. От госпитализации она отказалась. После обследования врачи выписали ее и отправили на амбулаторное лечение.

Взрыв в петербургском баре «Патриот» на Университетской набережной произошел вечером 2 апреля. В результате погиб военкор Владлен Татарский. Согласно последним данным, пострадали 33 человека, из них 22 остаются в больницах. Состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое, 14 человек находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

В заведении, где произошел взрыв, проходил творческий вечер Татарского. Среди гостей на мероприятии была девушка, которая представилась Анастасией, рассказали РБК очевидцы. Они сообщили, что женщина передала Татарскому подарок — статуэтку, а через несколько минут произошел взрыв.

Собеседник РБК в МВД говорил, что мощность сработавшего взрывного устройства — от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва Татарский погиб. Девушка, вручившая статуэтку, скрылась. В причастности к взрыву заподозрили Дарью Трепову, ее нашли и задержали.

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Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК («убийство, совершенное общеопасным способом»), но позже переквалифицировал его на ч. 3 ст. 205 УК («террористический акт»). В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) считают, что убийство Татарского было спланировано «спецслужбами Украины» при содействии «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией [Алексея] Навального» (ФБК признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). Трепова в сообщении НАК названа «активной сторонницей» ФБК.

Теги
Санкт-Петербург пострадавшие взрыв Дети несовершеннолетние
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