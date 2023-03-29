Гладков сообщил об обстреле села под Белгородом

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Село Черемошное в Белгородском районе попало под обстрел. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах района — на место выехали аварийные и оперативные службы, абонентов переподключат к резервным источникам питания.

Ранее источники РБК сообщили, что 27 марта самодельный беспилотник с самодельным взрывным устройством атаковал газонасосную станцию «Газэнергосети» в Белгороде. Предположительно, беспилотник запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области. Был поврежден пустой газовый резервуар объемом 30 тыс. л и газопровод, пожара не было. Никто не пострадал. На месте нашли обломки дрона.