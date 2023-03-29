Гладков сообщил об обстреле села под Белгородом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 83,49 (+0,71) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 76,98 (+0,38) Инвестиции, 16:18
Росстат отчитался о резком росте выпуска электроники и металлопродукции Экономика, 19:18
Какие перспективы развития рынка керамического сырья существуют РБК +, 19:17
«Авито» масштабирует доставку силами продавца Пресс-релиз, 19:14
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 19:08
Bloomberg узнал о планах экспортера зерна Viterra уйти из России Бизнес, 19:04
ЦБ зафиксировал рекордный убыток в 2022 году Финансы, 18:59
Минфин не выполнил план по размещению ОФЗ на первый квартал Инвестиции, 18:48
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Медведев призвал использовать новые разработки при создании боеприпасов Политика, 18:48
Украинец Ломаченко проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира Спорт, 18:42
Guardian узнала, что Абрамович тайно финансировал голландский клуб Спорт, 18:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:31
Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Симферопольском районе Крыма Политика, 18:23
Шведские инструкторы начали учить украинских военных ведению боя в лесах Политика, 18:22
«Спартак» снова стал лидером в России по выплатам агентам за трансферы Спорт, 18:20
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил об обстреле села под Белгородом

Вячеслав Гладков: ВСУ обстреляли село Черемошное в Белгородской области
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Село Черемошное в Белгородском районе попало под обстрел. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах района — на место выехали аварийные и оперативные службы, абонентов переподключат к резервным источникам питания.

Ранее источники РБК сообщили, что 27 марта самодельный беспилотник с самодельным взрывным устройством атаковал газонасосную станцию «Газэнергосети» в Белгороде. Предположительно, беспилотник запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области. Был поврежден пустой газовый резервуар объемом 30 тыс. л и газопровод, пожара не было. Никто не пострадал. На месте нашли обломки дрона.

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков Украина ВСУ обстрел
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области
Политика
Дрон атаковал газонасосную станцию в Белгороде
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter