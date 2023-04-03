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Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе

Комздрав Петербурга: восемь пострадавших при взрыве в кафе остаются в тяжелом состоянии
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Восемь пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин, он в результате взрыва погиб), остаются в больницах в тяжелом состоянии, сообщает городской комитет по здравоохранению в телеграм-канале.

По данным ведомства, всего в стационары после взрыва поступил 31 пациент, к 7:00 3 апреля девять из них отпустили на амбулаторное лечение. Оставшиеся 14 человек остаются в состоянии средней тяжести и удовлетворительном.

Ранее Минздрав сообщал о 32 пострадавших в результате взрыва, передавало агентство «РИА Новости». Одна из них отказалась от госпитализации. По информации ведомства, к 7:30 состояние десяти пострадавших оценивалось как тяжелое. 16, в том числе 14-летняя девочка, находились в состоянии средней тяжести, еще пять человек — в удовлетворительном состоянии.

Взрыв произошел накануне в петербургском кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной. Очевидцы рассказали РБК, что представившаяся Анастасией девушка передала Татарскому подарок — статуэтку, а через несколько минут произошел взрыв.

Взрыв статуэтки, принесенной девушкой, рассматривается следствием как одна из версий, сказал источник РБК в МВД и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования. По словам одного из источников, российские спецслужбы давно располагали информацией о том, что на Татарского готовится покушение.

По данным «Интерфакса» и «Фонтанки», рассматривается причастность к инциденту жительницы Петербурга Дарьи Треповой 1997 года рождения. У нее в квартире прошел обыск, но самой девушки там не было. 3 апреля МВД объявило ее в розыск.

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СК завел дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

Военкор писал про военную операцию на Украине (в его телеграм-канале свыше 500 тыс. подписчиков) и был внесен в украинскую базу «Миротворец».

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