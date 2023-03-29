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Politico узнала о запланированном на апрель визите Помпео на Украину

Politico: экс-госсекретарь США Помпео посетит с визитом Украину 3 апреля
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Бывший госсекретарь США Майк Помпео посетит Украину 3 апреля, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники, которые пожелали остаться анонимными.

По данным издания, маршрут экс-госсекретаря пока неизвестен. Также нет информации, встретится ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским. Politico отмечает, что для Помпео поездка на Украину станет возможностью выразить Киеву поддержку в качестве потенциального кандидата на выборах 2024 года в США.

5 марта газета писала, что Майк Помпео может баллотироваться на должность президента США на выборах в 2024 году. По его словам, он решит, баллотироваться или нет, в «ближайшие пару месяцев».

Помпео в 2020 году посещал Украину в должности госсекретаря США с рабочим визитом. В ходе визита он провел переговоры с Владимиром Зеленским, который поблагодарил его за твердую позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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