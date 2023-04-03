Yomiuri узнала о новой военной системе для поддержки развивающихся стран

Правительство Японии решило создать новую военную систему для поддержки развивающихся стран-партнеров. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на представителей правительства и правящей партии страны.

Новая система будет называться OSA (Official Security Assistance, Официальная помощь в целях безопасности). Она создана в противовес ODA (Official Development Assistance, Официальная помощь в целях развития). На первом этапе система будет представлена четырем странам, включая Филиппины, причем OSA будет оказывать помощь, которую невозможно оказать методами ODA.

Японское руководство оценивает OSA как основу для реализации «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», заявляя о поддержке вооруженным силам стран-партнеров, которые, как уточняет Yomiuri, «разделяют такие ценности, как верховенство закона».

На первом этапе проекта рассматривается возможность отправить системы, оснащенные радарами предупреждения и наблюдения, для военных Филиппин, поскольку страна сталкивается с угрозами со стороны Китая. Помимо Филиппин, помощь будет оказана Малайзии, Бангладешу и Фиджи. На текущий финансовый год в бюджет Японии на оказание данной поддержки заложено 2 млрд иен ($15 млн).

В декабре 2022 года Япония приняла новую стратегию национальной безопасности. Она позволяет наносить «контрудары» для предупреждения вражеских атак, сообщало агентство Associated Press. Власти страны решили удвоить расходы на оборону, увеличив их к 2017 году примерно до 2% ВВП Японии, или 43 трлн иен ($320 млрд). Это крупнейшее усиление со времен Второй мировой войны.

В МИД России сообщали, что Япония активизировала модернизацию своего военного потенциала и наращивает «опасную деятельность» около российских границ, в частности, проводит широкомасштабные учения с США и другими странами, а также испытывает новые виды ракет.