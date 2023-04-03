Yomiuri узнала о новой военной системе для поддержки развивающихся стран

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Патриарх выразил соболезнования в связи со смертью военкора Татарского Политика, 07:33
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 07:06
В Думе предложили изменить сумму ущерба от экономических преступлений Политика, 07:00
Россияне сократили сбережения на «долгих» вкладах до минимума за 10 лет Финансы, 07:00
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9 Общество, 06:49
Yomiuri узнала о новой военной системе для поддержки развивающихся стран Политика, 06:29
Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 06:00 Политика, 06:15
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
WP сообщила о доказательствах попыток Трампа помешать расследованию Политика, 05:53
Генпрокуратура заявила о 19 отказах стран Запада в выдаче граждан Политика, 05:48
Огнеметные системы «Солнцепек» впервые передали личному составу ВДВ Политика, 05:25
WSJ узнала о временном закрытии офисов McDonald’s в США Бизнес, 05:06
Россияне оказались не готовы на снижение зарплаты ради удаленной работы Общество, 05:00
Rheinmetall откроет в Румынии центр по ремонту вооружений для Украины Политика, 04:32
Нефть подорожала на 8% из-за решения ряда стран сократить добычу Бизнес, 04:30
Политика ,  
0 

Yomiuri узнала о новой военной системе для поддержки развивающихся стран

Yomiuri: Япония создаст систему для оказания военной помощи развивающимся странам

Правительство Японии решило создать новую военную систему для поддержки развивающихся стран-партнеров. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на представителей правительства и правящей партии страны.

Новая система будет называться OSA (Official Security Assistance, Официальная помощь в целях безопасности). Она создана в противовес ODA (Official Development Assistance, Официальная помощь в целях развития). На первом этапе система будет представлена четырем странам, включая Филиппины, причем OSA будет оказывать помощь, которую невозможно оказать методами ODA.

Японское руководство оценивает OSA как основу для реализации «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», заявляя о поддержке вооруженным силам стран-партнеров, которые, как уточняет Yomiuri, «разделяют такие ценности, как верховенство закона».

На первом этапе проекта рассматривается возможность отправить системы, оснащенные радарами предупреждения и наблюдения, для военных Филиппин, поскольку страна сталкивается с угрозами со стороны Китая. Помимо Филиппин, помощь будет оказана Малайзии, Бангладешу и Фиджи. На текущий финансовый год в бюджет Японии на оказание данной поддержки заложено 2 млрд иен ($15 млн).

В декабре 2022 года Япония приняла новую стратегию национальной безопасности. Она позволяет наносить «контрудары» для предупреждения вражеских атак, сообщало агентство Associated Press. Власти страны решили удвоить расходы на оборону, увеличив их к 2017 году примерно до 2% ВВП Японии, или 43 трлн иен ($320 млрд). Это крупнейшее усиление со времен Второй мировой войны.

В МИД России сообщали, что Япония активизировала модернизацию своего военного потенциала и наращивает «опасную деятельность» около российских границ, в частности, проводит широкомасштабные учения с США и другими странами, а также испытывает новые виды ракет.

Читайте на РБК Pro
Жонглируем ценами: как компании получить фору в конкурентной борьбе
«Картина — это отражение моей внутренней жизни»: Джим Керри — о живописи
Как падение цен на газ скажется на мировой экономике
Почему экспорт российских нефтепродуктов растет несмотря на эмбарго ЕС
Теги
Япония военная поддержка Филиппины
Материалы по теме
Япония сообщила о двух запусках баллистических ракет Северной Кореей
Политика
Kyodo узнало об отказе Кисиды встретиться с послом Китая в Японии
Политика
Патрушев увидел риск превращения японцев в камикадзе в интересах США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter