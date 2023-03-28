«Известия» узнали о планах включить установку счетчиков в тарифы ЖКУ

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Минстрой предложил правительству включить в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг расходы на установку и обслуживание «умных» счетчиков воды и тепла, сообщает газета «Известия». Издание ссылается на письмо ведомства в правительство, с копией которого удалось ознакомиться редакции.

Источник в аппарате правительства подтвердил, что Минстой представил свои предложения по внедрению интеллектуальных приборов учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Вопрос внедрения «умных» приборов учета целесообразно рассматривать по мере накопления соответствующего опыта в сфере электроснабжения и только после проведения предварительного тщательного анализа тарифных последствий», — пояснил собеседник газеты.

Обязанность по установке приборов Минстрой предлагает возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), в случае если они являются исполнителем услуги.

С 1 января 2021 года многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию, должны оснащаться «умными» приборами учета электроэнергии. Закон о переходе на интеллектуальные счетчики в частных и многоквартирных домах был принят в 2018 году. Переход на новые устройства начался с 1 июля 2020 года и должен завершиться к 2023 году.

Некоммерческая организация «Умный многоквартирный дом», созданная по инициативе Минцифры, Минпромторга и Минстроя, разработала концепцию цифровизации многоквартирных домов, в которой предложила оснащать «умными» счетчиками воды, газа и электроэнергии все новые квартиры.



Организация предлагает, в частности, обязать застройщиков устанавливать «умные» счетчики для учета теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения во все многоквартирные дома, а также создать реестр таких устройств и минимальный перечень технических требований к ним.

В декабре 2022 года в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко РБК сообщили, что установка в домах «умных» счетчиков не приведет к повышению тарифов, а, наоборот, приведет к снижению стоимости ЖКУ.



Там пояснили, что развитие системы «умных» приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ и «дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан».