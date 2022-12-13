Власти опровергли увеличение платежей за ЖКУ из-за «умных» счетчиков

«Известия» ранее сообщили, что Чернышенко поручил Минстрою изучить возможность включения платы за установку «умных» счетчиков в квитанции. В аппарате вице-премьера это опровергли и отметили, что такие счетчики снизят стоимость ЖКУ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Установка в домах «умных» счетчиков не приведет к повышению тарифов, а наоборот, приведет к снижению стоимости ЖКУ, сообщили РБК в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Там пояснили, что развитие системы «умных» приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ и «дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан».

«Результат — активное обновление инфраструктуры и снижение рисков аварий. Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием «умных» счетчиков», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее о том, что Чернышенко поручил Минстрою изучить возможность включения платы за установку «умных» счетчиков в квитанции за коммунальные услуги, сообщили «Известия» со ссылкой на копию документа по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.

В документе, в частности, говорится, что министерству поручили обеспечить «доступ к данным «умных» приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО (ресурсоснабжающих организаций. — РБК)» и «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ».

Устанавливать «умные» счетчики россиян обязали с 1 июля 2020 года. От старых приборов учета они отличаются тем, что осуществляют хранение и защиту данных о расходе электроэнергии и передают их напрямую в энергетические компании. С 1 января 2021 года «умные» счетчики учета электроэнергии должны устанавливаться во всех новых многоквартирных домах.

Переход на новые устройства должен был завершиться к 2023 году, однако в августе 2021 года Минэнерго предложило продлить период, в течение которого электросетевые компании смогут заменить обычные счетчики «умными» без штрафа, до 1 января 2024 года.

Кроме этого, АНО «Умный МКД» (созданная правительством организация для цифровизации жилых домов «Умный многоквартирный дом») этой осенью предложила обязать застройщиков устанавливать «умные» счетчики также для учета теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.