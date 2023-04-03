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В Москве открыли горячую линию для желающих пойти на службу по контракту

В Москве открыли горячую линию для желающих поступить на военную службу по контракту

В Москве заработала онлайн-запись и горячая линия для людей, желающих пойти на военную службу по контракту. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«Могут обратиться все желающие поступить на военную службу, как москвичи, так и жители других регионов России. Заявления принимают и от иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Также на портале открылся специальный проект с информацией о возможностях военной службы по контракту, федеральных и региональных выплатах и льготах для военных по контракту и членов их семей. На сайте проекта говорится, что условия контракта зависят от возраста, состояния здоровья и «других факторов». Иностранцы могут обратиться в миграционный центр Москвы для записи. На сайте мэра напомнили, что на прием в единый пункт отбора можно записаться онлайн.

31 марта Минобороны сообщило о планах оповещать призывников в электронном виде. «Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде», — заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Цимлянский.

28 мая 2022 года президент Владимир Путин отменил верхний возрастной предел для контрактников. Ранее первый контракт на прохождение военной службы могли заключать россияне в возрасте до 40 лет, а иностранцы — до 30 лет. В Минобороны тогда сообщали, что на практике на службу будут брать контрактников до 50 лет.

4 ноября Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Он предусматривает, что на них самих и на членов их семей распространяются все предусмотренные для военных социальные гарантии и компенсации, а денежное довольствие не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные должности.

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контрактная служба Москва горячая линия
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