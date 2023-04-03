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Эрдоган «закрыл двери» для посла США в Анкаре

Эрдоган: для посла США в Анкаре закрыты двери после его визита оппозиционера Кылычдароглу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о закрытых дверях для посла США в Анкаре после того, как он встретился с единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах Кемалем Кылычдароглу. Об этом Эрдоган сказал, выступая в провинции Багджылар в Стамбуле, передает Star.

«Посол Джо Байдена посещает господина Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты — посол. Твой собеседник здесь — президент. <...> Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. <...> Пусть знает, как должен работать посол. Если не знает этого, не сможет войти», — сказал турецкий лидер.

Единый кандидат от оппозиционной коалиции «Народный альянс» Кемаль Калычдароглу — основной соперник Эрдогана на выборах, которые пройдут 14 мая. В выборах также участвуют кандидат от альянса Ata Синан Оган и лидер партии Memleket Мухаррем Индже.

Американский посол Джеффри Флейк встретился с Кылычдароглу 30 марта. Встреча прошла в кабинете политика в штаб-квартире его партии, о чем говорится в заявлении посольства США. Флейк встретился с Кылычдароглу «в рамках продолжающихся дискуссий с турецкими политическими партиями по вопросам, представляющим взаимный интерес между двумя странами».

По закону всеобщие выборы в Турции должны состояться до 18 июня. В январе президент предположил, что они могут пройти на месяц раньше, а в начале февраля произошло крупнейшее в истории страны землетрясение. Число погибших в Турции превысило 46 тыс. человек. Ущерб от стихийного бедствия власти оценили в $80 млрд.

Теги
Выборы Турция Реджеп Тайип Эрдоган США
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