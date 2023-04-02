Фото из кафе в Петербурге, где произошел взрыв

СК показал фото из кафе в Петербурге, где произошел взрыв

Фото: СК РФ по Санкт-Петербургу

Следственный комитет опубликовал фотографию из кафе «Патриот» в центре Санкт-Петербурга, при взрыве в котором погиб военкор Владлен Татарский. Снимок размещен на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

На кадре виден разрушенный зал бара. На фотографии запечатлены сдвинутые испачканные едой столы, перевернутые стулья, мусор и другие хаотично разбросанные предметы. На снимке видны висящие куски потолка и обвалившаяся обшивка стен.

Взрыв в петербургском кафе «Патриот» по адресу: Университетская набережная, дом № 25, произошел вечером 2 апреля, около 18:10 по местному времени. В заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), он погиб. Еще 25 человек пострадали.

Фото: Яндекс Карты

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство), проверку начала петербургская прокуратура.

Среди гостей на мероприятии была девушка, которая представилась Анастасией, говорили РБК очевидцы. Они рассказали, что женщина передала Татарскому подарок — статуэтку, а через несколько минут произошел взрыв.

Взрыв статуэтки, принесенной девушкой, рассматривается следствием как одна из версий, сказал источник РБК в МВД и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования. Российские спецслужбы давно располагали информацией о том, что на Татарского готовится покушение, сказал один из источников. Военкор писал про военную операцию на Украине (в его телеграм-канале свыше 500 тыс. подписчиков) и был внесен в базу «Миротворец».