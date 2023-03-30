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ФСБ задержала мужчину по делу о диверсии на путях в Подмосковье

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В среду, 29 марта, сотрудники Управления ФСБ по Москве и Московской области совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Московской области задержали 45-летнего гражданина Украины, проживающего в Подольске, которого подозревают в поджоге оборудования, отвечающего за работу железной дороги. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ГУ МВД по Московской области, информацию подтвердил источник, знакомый с материалами дела.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ с просьбой подтвердить данную информацию. 

Известно, что 3 февраля мужчина, действуя в составе организованной группы, поджег контрольно-распределительное устройство наружной установки ПАО «Россети Московский регион – Южные электрические сети» на перегоне между железнодорожными станциями Кутузовская и Весенняя Курского направления в Подмосковье.

В ФСБ возбудили уголовное дело по факту диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Уголовный кодекс предполагает максимальное наказание по этой статье до 20 лет лишения свободы.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
ФСБ диверсант задержание
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