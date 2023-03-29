Минобороны сообщило об уничтожении в ДНР узла связи ВСУ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 82,78 (+0,48) Инвестиции, 28 мар, 16:05 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 76,59 (+0,03) Инвестиции, 28 мар, 16:05
В России вырос объем дебиторского долга. Как обеспечить выплату Pro, 16:09
Как выстроить эффективную стратегию digital-маркетинга в 2023 году Пресс-Центр, 16:08
Премьер Сербии заявила о солидарности с народом Украины Политика, 16:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:58
Токены стекинг-платформ подорожали после анонса даты обновления Ethereum Крипто, 15:45
МВД объявило Толоконникову в розыск по уголовной статье Политика, 15:42
Датский генерал заявил о худшем состоянии армии страны за 40 лет Политика, 15:40
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Фергюсона и Венгера включили в Зал славы Английской премьер-лиги Спорт, 15:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:36
«Ураллизинг» начал предоставлять спецтехнику с госсубсидией до 10% Пресс-релиз, 15:34
В московском ТРЦ Columbus объявили эвакуацию из-за «возможной угрозы» Общество, 15:30
Как предотвратить выгорание и повысить эффективность сейлзов Pro, 15:30
Аналитики назвали количество проданных в России в 2022 году Aurus Авто, 15:24
Путин поручил не допускать ускорения или избыточного замедления инфляции Политика, 15:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении в ДНР узла связи ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили узел связи ВСУ в ДНР

Минобороны сообщило об уничтожении в ДНР узла связи ВСУ
Video

Российские военные уничтожили в ДНР узел связи Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

В ДНР, Харьковской и Херсонской областях были уничтожены четыре пункта управления украинских военных.

За сутки российские военные уничтожили на донецком направлении до 310 человек, на краснолиманском — до 100 украинских военных, на южно-донецком и запорожском — более 50, на херсонском — до 40, на купянском — более 35.

Средства ПВО и стрелковое оружие уничтожили восемь украинских беспилотников.

Теги
Минобороны ВСУ ДНР Харьковская область Херсонская область
Материалы по теме
В Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских ДРГ под Купянском
Политика
Глава Минобрнауки счел четыре года обучения для айтишников достаточными
Общество
Минобороны России сообщило о перехвате управляемого снаряда GLSDB
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter