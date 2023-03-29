Минобороны сообщило об уничтожении в ДНР узла связи ВСУ

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Российские военные уничтожили в ДНР узел связи Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

В ДНР, Харьковской и Херсонской областях были уничтожены четыре пункта управления украинских военных.

За сутки российские военные уничтожили на донецком направлении до 310 человек, на краснолиманском — до 100 украинских военных, на южно-донецком и запорожском — более 50, на херсонском — до 40, на купянском — более 35.

Средства ПВО и стрелковое оружие уничтожили восемь украинских беспилотников.