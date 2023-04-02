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Путин на следующей неделе примет верительные грамоты у иностранных послов

Владимир Путин на следующей неделе примет верительные грамоты у иностранных послов
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин на следующей неделе примет верительные грамоты у иностранных послов, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин».

Последний раз Путин принимал участие в церемонии вручения верительных грамот в сентябре прошлого года. Мероприятие состоялось в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Президент принял верительные грамоты от 24 послов.

Материал дополняется.

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Владимир Путин послы грамота Совбез

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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