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Путин на следующей неделе примет верительные грамоты у иностранных послов
Владимир Путин на следующей неделе примет верительные грамоты у иностранных послов
Владимир Путин
Президент Владимир Путин на следующей неделе примет верительные грамоты у иностранных послов, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин».
Последний раз Путин принимал участие в церемонии вручения верительных грамот в сентябре прошлого года. Мероприятие состоялось в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Президент принял верительные грамоты от 24 послов.
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